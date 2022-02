CAVASIN: “Tanti cambi di proprietà in C. Spero in positivo anche per il Catania…”

Alberto Cavasin, allenatore con tanta esperienza acquisita in Serie A, B e C, parla ai microfoni di tuttoc.com dei sempre più numerosi cambi di proprietà in terza serie, auspicando che accada altrettanto a Catania: “Ci sono movimenti che possono portare a miglioramenti per le società con persone che portano la loro passione ed il denaro per potenziare la squadra. In questo momento ci sono dei cambiamenti, c’è anche un’evoluzione anche in altri ambiti. Catania? Spero in positivo per il futuro del Catania, sta passando un momento delicato. C’è sempre la speranza per una città così importante, una squadra che è stata tanto in Serie A e deve rimanere nei campionati professionistici”.

