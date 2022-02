TAURINO (all. Virtus Francavilla) verso Catania: “La mia squadra sa quello che vuole, stiamo rispondendo alla grande”

Terzo in classifica ad un solo punto di distacco dal quotato Catanzaro. Campionato davvero molto, molto interessante quello sin qui disputato dalla Virtus Francavilla, avversaria del Catania sabato al “Massimino” e reduce dal successo ottenuto contro il forte Avellino.

L’allenatore Roberto Taurino si gode il momento eccellente della sua squadra, che non perde dal derby di Foggia (1-0, 11 dicembre): “Questi ragazzi credono fortemente in quello che fanno. La squadra ora sa quello che vuole, sa che se difendiamo bene aggredendo in avanti abbiamo dei vantaggi e stiamo portando avanti questo concetto. Abbiamo tante partite da giocare a distanza ravvicinata, per cui le rotazioni sono fondamentali ma chiunque gioca sta facendo molto bene in questo momento, soprattutto a centrocampo. I ragazzi stanno rispondendo alla grande in ogni partita. Vedo molta personalità e un entusiasmo importante da parte dei nostri tifosi”.

VIDEO: gli highlights dell’ultima sfida della Virtus Francavilla

