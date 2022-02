CLAITON: “Squadra fantastica e tifosi emozionanti. Già da lunedì speriamo in notizie positive sul fronte societario”

Ha fatto ritorno in campo dopo i problemi fisici riscontrati nell’ultimo periodo, l’esperto difensore del Catania Claiton che rilascia alcune dichiarazioni nel post partita. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com:

“Abbiamo avuto un avvio di gara importante, potevamo sbloccarla e magari sarebbe cambiata un pò l’inerzia della partita. Abbiamo preso gol sull’unica palla vera creata dal Picerno, noi ci siamo un pò complicati la vita, faticando a trovare spazi e dare profondità alla manovra. Abbiamo provato in tutti i modi a sfondare il muro ospite, non è stato semplice. Dispiace soprattutto per i miei compagni, nonostante la creazione di qualche chance per andare a segno non siamo riusciti a pareggiarla”.

“Andiamo avanti fino a quando sarà possibile farlo. Sperando di avere qualche novità in più sul futuro nostro e della società al più presto possibile, magari già da lunedì. Nella mia carriera fortunatamente non avevo mai vissuto un momento così complicato a livello societario. Vivendo lo spogliatoio, vedere il modo in cui i ragazzi hanno sempre affrontato le difficoltà fa davvero onore a tutti quanti perchè mai hanno cercato alibi. Faccio un ringraziamento allo stadio per gli applausi ricevuti e l’emozionante abbraccio caloroso sotto la curva“.

“Nel nostro cuore c’è tantissima amarezza, soprattutto per la sconfitta ma c’è anche tantissima volontà di sapere quale sarà il nostro futuro. Abbiamo sempre avuto mille difficoltà dal 2 agosto ad oggi, venerdì è arrivata l’ennesima batosta sul piano societario. Ai miei compagni devo fare soltanto i complimenti perchè sono fantastici, si allenano tutti i giorni con tanta voglia ed entusiasmo, hanno un cuore grande come una casa, lo stesso vale per i tifosi, che ci hano sempre sostenuto. A Torre del Greco sono venuti in un centinaio a seguirci lontano da Catania togliendo anche del tempo alle loro famiglie. E’ stato bello ed emozionante anche stavolta. Speriamo in notizie positive, sia per noi che per loro. Juve Stabia? Altra gara impegnativa, giocheremo su un campo sintetico contro una buona squadra ma già da stasera cominciamo a recuperare le energie per prepararci al meglio perchè vogliamo risollevarci”.

