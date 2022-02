COLUCCI (all. Picerno): “Il Catania ci ha messo in difficoltà, bravi noi ma abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna”

Soddisfatto per la vittoria l’allenatore del Picerno Leonardo Colucci, riconoscendo comunque i meriti del Catania nel post gara:

“Siamo partiti per fare un campionato tranquillo, l’obiettivo è sempre quello della salvezza. Poi è chiaro che l’appetito vien mangiando. C’è stata tanta sofferenza contro un Catania che ci ha messo in difficoltà. Bravo il nostro portiere ma alla fine i ragazzi con caparbietà, ardore e voglia di portare a casa il risultato sono stati bravi. Adesso logicamente pensiamo alla prossima partita, non c’è tempo per festeggiare perchè tra un paio di giorni saremo di nuovo in campo”.

“Nel secondo tempo il Catania ha cambiato modulo passando al 4-2-4 con giocatori importanti e buona organizzazione. Ci voleva anche un pizzico di fortuna per fare risultato, il nostro portiere ha effettuato 2-3 interventi importanti. Siamo contenti anche se dobbiamo rivedere qualcosa, ma ci sta venire a Catania e soffrire. Reginaldo? E’ un ragazzino, non si ferma mai in allenamento. Guerra sta facendo un ottimo campionato, Viscovo è un portiere di prospettiva ma tutti hanno fatto una buona partita. Il Catania ha evidenziato grande pressione, bravi noi a contenerli. I tifosi del Picerno? Li facciamo sognare, noi invece dobbiamo avere i piedi per terra perchè il campionato è lungo e difficile, quindi pensiamo partita per partita”.

