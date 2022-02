ERRA: “Catania, fuori casa ottimo cammino. In mostra giovani interessanti”

L’ex allenatore, tra le altre, di Paganese e Catanzaro Alessandro Era ha parlato in questi termini del Catania ai microfoni di Eleven Sports:

“Il Catania ha mostrato fuori casa un cammino di altissimo livello con questo ragazzo davanti (Moro, ndr) che sta facendo la differenza. C’è da fare un plauso a Baldini ed a tutti i ragazzi che vivono un’annata tribolata, surreale. Speriamo che al più presto questa vicenda abbia un lieto fine perchè Catania merita veramente palcoscenici importanti. Il Catania dal punto di vista tecnico ha avuto un andamento un pò contradditorio con sette sconfitte in casa ma tante vittorie fuori, tanti gol subiti ma anche tantissimi fatti. In trasferta forse trova una situazione più ovattata per potere esprimere al meglio le sue qualità. La stagione è stata fin qui altalenante perchè ha rispecchiato un pò quello che è successo fuori dal campo”.

“Moro ha tutto il potenziale per poter arrivare a grandissimi livelli, è già stato acquistato dal Sassuolo. Ha grandissima prospettiva, si è calato subito con grande personalità in un campionato non semplice ma il Catania, a parte Moro, ha messo in evidenza altri ragazzi, vuoi per forza o per convinzione. Ha dei 2001 molto interessanti, Greco, Simonetti, Cataldi. Il che la dice lunga sulla voglia di far giocare questi ragazzi che in italia consideriamo ancora giovani a 21-22 anni ma all’estero hanno già 3-4 campionati alle spalle”, le parole di Erra evidenziate da TuttoCalcioCatania.com.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***