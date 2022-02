EX ROSSAZZURRI – Andujar su tutte le furie contro tifosi Huracan: “Non mi scuso con chi ha offeso il mio defunto padre”

Mariano Andujar, ex portiere del Catania oggi capitano dell’Estudiantes, si scaglia contro i tifosi dell’Huracan, club in cui è cresciuto calcisticamente, per gli insulti pesantissimi ricevuti al termine della partita che ha visto prevalere la sua squadra per 3-2. Andujar ha reagito avvicinandosi minacciosamente alla recinzione che delimitava la curva dei tifosi dell’Huracan prendendola a pugni.

L’estremo difensore argentino ha spiegato via social che la reazione è arrivata a seguito di insulti rivolti a suo padre, defunto solo pochi mesi fa. “A volte – scrive – perdiamo di vista il fatto che oltre ad essere professionisti dello sport siamo anche persone in carne e ossa. E sebbene “la cultura del calcio” porti a giustificare e prendere come normali molte situazioni che si vivono in uno stadio creato, ci dovrebbe essere un limite. Non ho intenzione di giustificarmi, perché la mia reazione è stata inappropriata. Ecco perché ieri ho chiesto scusa al Presidente e Vice di Huracan, al Presidente e Vice dell’Estudiantes. Alle tre/quattro persone che durante tutto il secondo tempo mi hanno urlato barbarie sul mio defunto padre, sottolineando dati di momenti precisi della sua vita, vi dico che ci sono dei limiti che non vanno oltrepassati. Non mi scuso con loro”.

🚨Mariano Andújar, a los golpes con hinchas de Huracán.

*️⃣La Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires le labró un acta por su accionar.

*️⃣El arquero se sacó porque los hinchas lo cargaron por su fallecido padre. pic.twitter.com/NYD3CeYNlr — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 16, 2022

