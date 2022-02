GRECO: “Catania, ti devo tanto. Miglioreremo, meritiamo molto di più. Le prossime gare come delle finali”

Il Catania riparte dal pareggio di Andria, lo fa trascinato dallo spirito combattivo di Jean Freddi Greco, fresco di accordo raggiunto con il Vicenza ma consapevole che adesso bisogna gettare il cuore oltre l’ostacolo per i colori rossazzurri. Il centrocampista è proiettato sui prossimi impegni, intervenendo ai microfoni di Telecolor nel corso della trasmissione televisiva ‘Corner’. Queste le parole evidenziate da TuttoCalcioCatania.com:

“Le partite soprattutto adesso si faranno sempre più dure. Sulla carta ci sono squadre magari meno favorite rispetto a noi, ma parla sempe il campo. Ad Andria noi abbiamo fatto di tutto per poter prendere i tre punti ma non è mai semplice vincere. Sono tutte gare in cui puoi andare in difficoltà. L’approccio è stato quello giusto, poi il gol preso ai primi minuti ci ha fatto andare un pò in confusione. Dopo l’intervallo siamo tornati ad avere la nostra mentalità. Noi lavoriamo molto sulla fase difensiva e le marcature in area, quando giochi non è semplice riportare quel che provi in allenamento con la tensione addosso. Bisogna sempre lavorare sugli errori, ci vuole del tempo. Siamo consapevoli di quello che possiamo fare e miglioreremo sotto molti punti di vista con tutta la voglia che ci mettiano megli allenamenti. Meritiamo molto di più. Continuiamo a lavorare rimanendo concentrati sul campo”.

“Viaggio stancante in pullman verso Andria? Ti può stancare ma hai abbastanza tempo per poter riprendere le energie post viaggio. Può essere una componente ma non deve rappresentare un alibi il fatto di sostenere viaggi lunghi. Come gruppo ci siamo sempre detti di non pensare alle vicende extra campo ma dare il 100% sul rettangolo verde e durante gli allenamenti. Le vicende societarie non sono una scusa per questo momento che vivono tutte le squadre. Noi vogliamo dimostrare che giochiamo per passione e portare avanti questa stagione concludendola al meglio. Personalmente gioco per dare un grande contributo alla squadra, sfruttando anche la possibilità di ricoprire più ruoli”.

“Dal primo giorno mi sono sentito veramente bene con la squadra e l’ambiente qui, ho ricevuto molti messaggi di tifosi che mi incitavano e davano il benvenuto ed è stato bello. Adesso penso a dare il massimo fino a giugno perchè l’ambiente se lo merita, tutto il Catania ha fiducia in me. Ho accettato il passaggio al Vicenza, concordando però che volevo terminare la stagione in Sicilia. Sono sereno per la scelta fatta. Darò il 2000% a questa piazza a cui devo molto e quindi devo ripagare l’entusiasmo dei tifosi con le mie prestazioni”.

“Moro? Lo conoscevo già per averci giocato contro in Primavera. Gli allenatori dicevano sempre che fosse un attaccante che sapesse lavorare bene con la palla, un uomo d’area di rigore. Nella partita SPAL-Torino segnò su rigore e andai in gol anch’io. Si vedeva che lui fosse bravo, che incitava i compagni, non mollava mai. Mi aspettavo un grande giocatore ma non che fosse così prolifico. Sono contento per lui e per averlo in squadra. Se lo ritrovassi in Nazionale? Lo spero vivamente”.

“Giochiamo partite molto ravvicinate, ci sarà un grande dispendio di energie ma chiunque giochi sappiamo che darà il 100%. Poi magari ci saranno ragazzi che giocheranno meno ma dovranno farsi trovare pronti, come tutti, in qualsiasi evenienza. Subentrati, titolari, dobbiamo sempre restare nella partita e vicini al gruppo. Le gare saranno tutte difficili, delle finali. Per raggiungere l’obiettivo bisogna dare sempre il massimo”.

“La vittoria manca da un pò di tempo? Soprattutto in casa, che è la nostra fortezza, dobbiamo ritornare a vincere. E’ importante anche per ricevere più sostegno possibile da parte dei nostri tifosi. Ogni partita ha una storia a sè e non è facile, ma noi scendiamo sempre in campo per fare bottino pieno. Ricerca di nuovi equilibri dopo alcune partenze eccellenti? Nonostante le cessioni il gruppo si allena e gioca concentrato. Ovviamente può spezzare un pò gli equilibri questo mercato ma nei ragazzi ho sempre visto il massimo impegno“.

“Simonetti? E’ molto bravo negli inserimenti, uno che non molla mai, lotta su tutti i palloni. Sono le sue caratteristiche principali queste. E’ tosto, può ricoprire abbastanza ruoli, darà una grossa mano al gruppo”.

