VERSO TURRIS-CATANIA: sfida tra attacchi prolifici, etnei in piena bagarre salvezza

Chiusa mercoledì sull’1-1 la gara di recupero con la Fidelis Andria, per il Catania è arrivato il momento di mettersi in cammino alla volta di Torre del Greco. Secondo impegno consecutivo in trasferta per i rossazzurri che saranno ospiti di una delle squadre rivelazioni del torneo. Si sfidano due squadre propositive e con i reparti d’attacco tra i più prolifici del Girone C (41 gol realizzati la Turris contro i 37 del Catania).

Gli etnei sono in piena bagarre salvezza e mirano ad incamerare punti fondamentali al fine di rafforzare la propria posizione di classifica rispetto alla zona play-out. La squadra allenata da Baldini deve calarsi meglio nella realtà di una lotta salvezza insidiosa e senza esclusione di colpi, misurandosi con formazioni più abituate a competere per l’obiettivo sportivo minimo della permanenza in Serie C.

Per domenica mister Baldini cambierà qualcosa nell’undici di partenza rispetto alla gara di Andria. Si prevedono valutazioni sia di natura tattica che legate allo stato di forma degli atleti dopo il viaggio di ritorno dalla Puglia di metà settimana. Scalpita il difensore Filippo Lorenzini dopo la prima gara da titolare in maglia rossazzurra. Quella di domenica sarà una gara speciale per il calciatore carrarese, fresco di passaggio dal club campano a quello siciliano nel corso dell’ultima sessione di mercato.

Si ipotizza il ritorno di Claiton nella formazione titolare al fianco di Lorenzini, con possibili cambi a livello di interpreti anche sulle corsie laterali e in mezzo al campo. Nel tridente offensivo potrebbe esserci spazio dal primo minuto per Russotto, il quale contro la Fidelis ha interrotto un digiuno dal gol che resisteva da quasi un anno (Catania-Potenza 5-2 dell’11 aprile 2021). All’andata i corallini si imposero 4-3 al “Massimino” in una gara con tanti gol ed errori difensivi influenti ai fini del risultato finale.

