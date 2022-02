INFERMERIA: saranno recuperati al 100% Cataldi e Lorenzini

Entrambi alle prese con vari acciacchi, il centrocampista Riccardo Cataldi e Filippo Lorenzini avranno una settimana piena per ritrovare la piena efficienza fisica. Il primo sarebbe partito dalla panchina ad Avellino, dando spazio ad Alessandro Provenzano in mediana; il secondo avrebbe, invece, stretto i denti scendendo in campo dal 1′ malgrado non avesse una condizione fisica al top. In vista di Catania-Monterosi saranno a pieno regime, mentre permangono dubbi sui recuperi di Andrea Zanchi (che si sottoporrà nelle prossime ore ad ecografia) e Jean Freddi Greco (alle prese con una distorsione alla caviglia).

