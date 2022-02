STAMPA NAZIONALE – Tutto C: “Catania, inizia l’ennesima settimana che può essere decisiva. Salvare la squadra della decima città italiana”

La redazione del portale nazionale tuttoc.com parla della seconda asta per l’acquisizione del ramo calcistico del Calcio Catania, sempre più vicina: “Inizia la settimana che può essere decisiva per il club etneo, l’ennesima. Venerdì 4 si celebrerà la nuova asta fallimentare. Visto l’abbassamento dell’asticella su alcuni requisiti, ci si aspetta che almeno non vada deserta come la precedente. Non è scontato, vedremo. L’augurio è che i rossazzurri possano ripartire e possano farlo tenendo alla larga qualche avvoltoio che ha iniziato a farsi vedere sul cielo dell’Etna: sembrano la salvezza, si rivelano il baratro. Certo, una volta risolta questa vicenda ci si dovrà interrogare su quanto sia sostenibile e giusto vivere un intero campionato con una società che anche i muri sapevano avrebbe avuto problemi a stagione in corso, e non è nemmeno del tutto chiaro come sia riuscita a iscriversi. Chiariamoci: nessuno sta suggerendo irregolarità, forse sono i criteri a non funzionare bene. Roba per il futuro, si diceva: ora, per i tifosi, i cittadini e ci si consenta anche i tifosi neutrali soltanto appassionati di calcio, quello che conta è salvare la squadra della decima città italiana”.

