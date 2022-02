EX ROSSAZZURRI: De Zerbi, Bianco e Possanzini hanno lasciato l’Ucraina e tornano in Italia

Erano rimasti bloccati in Ucraina ma, nelle ultime ore, in qualche modo hanno lasciato il Paese. Buone notizie per gli ex rossazzurri Roberto De Zerbi, Paolo Bianco e Davide Possanzini, che fanno parte dello staff tecnico dello Shakhtar Donetsk, hanno lasciato Kiev in treno e dopo ore di viaggio hanno superato la frontiera. Intorno alle 14 sono atterrati a Bergamo, con un volo da Budapest. Nella vicenda ha avuto un ruolo decisivo anche il presidente dell’UEFA Alexander Ceferin, che ha facilitato le operazioni del caso e si è tenuto costantemente in aggiornamento, come riportato da Sportitalia.

Questo il messaggio di De Zerbi e dello staff: “Siamo contenti perché torniamo nel nostro Paese ad abbracciare le nostre famiglie. Ma non saremo mai felici fin quando i nostri giocatori ucraini, i nostri amici ucraini, tutto il popolo ucraino, grande popolo orgoglioso ucraino sarà libero come noi. Stop alla guerra subito”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***