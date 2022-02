PAROLA AI TIFOSI – I cuGGini: “Se il Catania dovesse cantare a Sanremo…”

“Tifosi sfegatati del Catania, che con la liscìa tipica che contraddistingue il catanese tentano di ironizzare, sdrammatizzare, esaltare, sbintare, raccontare in modo sarcastico tutto ciò che ruota intorno al Calcio Catania”. Si definiscono così i cuGGini che, via social, ironizzano sul Catania pubblicando una lista di brani presentati negli anni al Festival di Sanremo affiancando ai titoli personaggi che hanno a che fare con la storia recente del club: Spiccano, tra gli altri, “Tutti i miei sbagli” (cantante Antonino Pulvirenti), “Non ho l’età” (Claiton), “Non so più a chi chiedere” (Maurizio Pellegrino), “E dimmi che non vuoi morire” (Tribunale Catania), “Terra promessa” (Joe Tacopina), “Credimi ancora” (avv. Giovanni Ferraù). Sono momenti difficili per i tifosi rossazzurri, ma è bene sdrammatizzare un pò in questi giorni di speranza che un nuovo acquirente rilanci le ambizioni del club dopo l’avvenuto fallimento.

