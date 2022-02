PRIMAVERA: la Paganese stende il Catania calando il poker

Nota stampa Calcio Catania

La somma degli errori individuali, sotto porta e in fase difensiva, rende vistose le proporzioni della quarta sconfitta stagionale della Primavera del Catania: al “Piccolo” di Cercola, la Paganese s’impone per 4-0. Il punteggio è infine troppo severo per i giovani rossazzurri, in avvio di gara vicini al gol con Flavio Russo: l’attaccante catanese non riesce ad inquadrare la porta sguarnita da posizione favorevole. Padroni di casa in vantaggio con la rete di Campanile su rigore, concesso per effetto di un intervento falloso di Pino, e lesti a sfruttare l’occasione per il raddoppio, siglato da Del Gesso sugli sviluppi di una corta respinta della difesa etnea. Nella ripresa, i ragazzi guidati da Orazio Russo provano a riaprire il match collezionando ulteriori occasioni con Pisasale e Napolitano; più lucidi, i giovani allenati da Matrecano, capaci di capitalizzare due ripartenze con Cianciulli e Di Palma.

Campionato Primavera 3 / “Dante Berretti” – Stagione sportiva 2021/22

Girone C – Quattordicesima giornata – Sabato 5 febbraio

“Giuseppe Piccolo” – Cercola

Paganese-Catania 4-0

Reti: pt 28°Campanile su rigore, 45°Del Gesso; st 6°Cianciulli, 26°Di Palma .

Paganese – Pinestro; Cipolletta, Semonella, Lettera, Dieng, Di Stasio, Cianciulli, Del Gesso, Campanile, Maisto, Esposito. A disposizione: Gaglione; Di Leo, Pietropaolo, Tartaglione, Caiazzo, Di Palma, Gennarelli, Franzese, Norcia, Pescicolo, Salierno. Allenatore: Matrecano.

Catania – Coriolano; Napoli, Scaletta, Sciuto, Panarello, Pino, Cugnata, Di Pietro, F.Russo, G.Russo, Al Sein. A disposizione: Passanisi; Cannavò, Magrì, D’Amore, Pisasale, Napolitano, Maltese. Allenatore: Russo.

Arbitro: Giuseppe Davide Crispino (Frattamaggiore).

Assistenti: Tiziano La Monica (Battipaglia) e Marco Donnarumma (Castellammare di Stabia).

Ammoniti: Cianciulli e Semonella (P); Pino (C).

Tempi di recupero: pt 2′; st 0′.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***