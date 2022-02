RUSSOTTO: “Finalmente mi sono sbloccato. Contenti del punto guadagnato. Grande gruppo, io per primo devo dare qualcosa di più”

Prima rete stagionale per Andrea Russotto, autore del gol che ha permesso al Catania di portare a casa almeno un punto dalla insidiosa trasferta di Andria. Queste le parole del calciatore romano nel post gara evidenziate da TuttoCalcioCatania.com:

“E’ arrivato il mio primo gol stagionale. Mi mancava da tempo, sono riuscito finalmente a sbloccarmi. Un attaccante vive per il gol, io non sono mai stato un grandissimo bomber ma segnare è sempre una bella emozione. Condivido questa gioia con i ragazzi che mi sono stati sempre vicini, cercando di aiutarmi. Sarebbe stato ancora meglio se fossero arrivati i tre punti, ma va bene così. Siamo contenti di questo punto guadagnato su un campo difficile. Ripartiamo da quanto di buono fatto, con la testa rivolta già alla prossima gara”.

“Gli anni passano per tutti. Non sono più un giovanotto ma cerco di mettere a disposizione tutto quello che posso. A volte ci riesco, altre no. Ho fatto meno di quello che potevo riuscire a fare nella prima parte di campionato ma è inutile guardarsi indietro, riparto e ripartiamo da qui cercando di ottenere il massimo. Purtroppo ho avuto un infortunio al termine della passata stagione e mi sono portato dietro questo problemino, ma adesso va meglio. Devo lavorare ancora molto per raggiungere la forma migliore ma sono contento per oggi”.

“Quando abbiamo un pò di difficoltà ad uscire palla al piede, a volte tendo ad abbassarmi un pò troppo ma cerco di aiutare al meglio i compagni. Tutti quanti dobbiamo fare qualcosa di più, io per primo. Sul finire di gara ho fatto un ripiegamento da terzino? Ce n’era bisogno, la gara era delicata, si avvicinava il triplice fischio, i miei compagni avevano speso molto e quindi ho fatto quello che era giusto fare. Tutti noi speravamo di vincere contro una squadra che sicuramente ha fatto una buonissima prestazione disponendosi in campo molto bene e creandoci delle difficoltà. Siamo stati bravi a riprenderla cercando di vincere. Ci prendiamo questo punto e pensiamo alla prossima. Lorenzini e Simonetti? Sono due ragazzi bravi e intelligenti soprattutto, si sono messi subito a disposizione. Hanno capito la realtà ed il valore di questo gruppo. Sono due bravissimi ragazzi che ci daranno una grande mano, ma questo è un grande gruppo e lo abbiamo dimostrato già in diverse situazioni”.

