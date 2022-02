STAMPA LOCALE – Finocchiaro: “Catania, servono certezze e quattrini. Tamponare non basta. Torre del Grifo struttura da rilanciare”

Il collega de La Sicilia e La Gazzetta dello Sport Giovanni Finocchiaro parla della situazione extra campo del Catania nel corso della trasmissione televisiva ‘Corner’, su Telecolor. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com:

“Bisogna sperare in qualcuno che riesca a dare un progetto, che manca da un pò di tempo, e investa sapendo che oltre al business serve un pizzico di cuore, anzi molto più cuore di prima e di sempre perchè c’è da ricostruire un ciclo, una storia che in questi ultimi anni ha vissuto dei momenti anche tragici sul piano sportivo. Servono dei soldi per coprire le spese e rilanciare, tamponare e basta non serve a tantissimo. Ci sono delle voci di gruppi che si stanno informando, cercando di capire come intervenire ma servono certezze e quattrini immediatamente. E’ drammatica la condizione di una città che ogni giorno vede fallire aziende più o meno importanti, anche di piccoli eroici bottegai che devono chiudere dopo anni e anni di attività. E’ un segnale d’allarme devastante, specchio della città sono le zero offerte finora pervenute in Tribunale. C’è da preoccuparsi parecchio”.

“Da un lato c’è la squadra che gioca benissimo e sta strabiliando credo anche tutta Italia. Può anche darsi che ci siano acquirenti che attendono l’utimo saldo di fine stagione per prendere il Catania al minor prezzo possibile. Se così non fosse siamo arrivati a titoli di coda, ma mi auguo di no. Torre del Grifo? Chi compra il Catania e può mettere le mani su Torre del Grifo per sviluppare l’attività interna e fare business nel mondo del calcio, beneficerebbe di una struttura che ha pochi eguali in Italia. Una struttura che va rilanciata e restaurata, con dei settori che sono rimasti chiusi per tanto tempo a causa del Covid. Bisogna presentare anche lì un piano d’investimento, oltre che di rilancio e cura. Con un atto d’amore, per mantenere una struttura così bella che ha rappresentato un vanto per Catania ed il Sud Italia urge intervenire con un certo metodo. Il pubblico? Quando una ventina di tifosi aspettano all’una di notte la squadra a Torre del Grifo al rientro da Castellamare di Stabia significa che c’è un entusiasmo che si è risvegliato e una riconoscenza nei confronti dei giocatori. Sarebbe anche ora che chi è rimasto finora a guardare il Catania, al di là dei risultati, venga ad incoraggiare la squadra allo stadio. Spero che ci sia un risveglio generale”.

