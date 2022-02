UFFICIALE: asta, nessuna offerta presentata

Nessuna proposta è pervenuta formalmente in sede di asta giudiziaria. Dopo la dichiarazione di fallimento decretata dal Tribunale di Catania a dicembre, entro la scadenza dei termini (ore 12:00) si attendeva l’apertura delle buste, prevista per le 16:00. Ebbene il ramo sportivo aziendale del Calcio Catania non è stato aggiudicato da alcun soggetto imprenditoriale. A questo punto bisognerà capire se i curatori fallimentari estenderanno l’esercizio provvisorio, in previsione dell’apertura di una nuova asta, oppure la provvisorietà scadrà il 28 febbraio e non ci sarà alcuna estensione, determinando la conseguente esclusione della squadra dal campionato. Situazione di stallo che permane in ambito societario, mentre domani si scenderà regolarmente in campo contro il Picerno.

