ASTA: l’attesa sta per finire, alle 16:00 l’apertura delle buste

Sono scaduti i termini per depositare offerte d’acquisizione del ramo sportivo aziendale del Calcio Catania. C’era tempo fino alle ore 12:00 per farlo. A questo punto si attendono le 16:00 per l’apertura delle buste. Grande attesa in città per capire se almeno un’offerta è stata effettivamente recapitata. Ricordiamo che se fossero pervenute almeno due proposte, partirebbe la gara competitiva alle 17:00. Non resta che attendere cosa succederà nelle prossime ore, determinanti per il futuro del Catania.

