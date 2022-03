ALOI (Avellino): “Arriva il Catania, speriamo di ritrovare subito i tre punti”

L’Avellino è la squadra del girone C di Serie C ad avere totalizzato il maggior numero di pareggi finora in campionato, 14. Ne parla il centrocampista Salvatore Aloi in conferenza stampa, dopo il deludente 1-1 casalingo riportato contro il Messina: “Accettiamo i fischi dei tifosi e chiediamo scusa perchè non si possono pareggiare partite del genere e non è la prima volta che accade. Servirebbe maggiore attenzione, concentrazione, capire meglio i momenti e quando buttare via la palla, che non è vergogna visto che qui nessuno gioca nel Barcelona. Siamo delusi ed amareggiati ma crediamo nel raggiungimento del secondo posto perchè ancora la strada è lunga. La speranza è quella di riscattarci prima possibile. Mercoledì arriva il Catania, dobbiamo pensare subito alla squadra rossazzurra ed essere forti mentalmente perchè ci aspetta un’altra grande partita. Speriamo di ricompattarci da mercoledì ritrovando i tre punti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***