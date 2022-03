FOGGIA-CATANIA: ultras rossazzurri assenti a causa della Tessera del Tifoso

Pochi sostenitori rossazzurri erano presenti allo stadio “Pino Zaccheria” per assistere alla pessima prestazione offerta dal Catania. “Dove sono gli ultras?”, si sono chiesti nella tifoseria foggiana durante lo svolgimento del match. Sfottò anche sui social per la mancata presenza di ultrà del Catania nell’impianto sportivo pugliese dopo che, in occasione di Catania-Campobasso, la Curva Nord etnea aveva esposto uno striscione invitando a partire numerosi alla volta di Foggia. Il motivo della mancata partecipazione della trasferta ad opera del tifo organizzato della Nord scaturisce dal fatto che, dopo l’indicazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive di dare il via libera ai tifosi catanesi residenti nella provincia etnea, gli organi competenti hanno avviato la prevendita dei biglietti consentendo l’accesso ai soli possessori di Fidelity Card (Tessera del Tifoso). Gli ultras della Curva Nord rossazzurra ne sono sprovvisti e, pertanto, sono stati impossibilitati a raggiungere Foggia.

