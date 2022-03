DONATI: “Moro? Al Sassuolo dovrà lavorare tanto, la A è diversa dalla C”

Come noto il Sassuolo ha prelevato dal Padova l’attaccante Luca Moro, lasciandolo in prestito al Catania fino al termine della stagione. Ma Moro è pronto per il doppio salto? Ne ha parlato uno che ha calcato il campi della Serie A, l’ex centrocampista Massimo Donati, intervenuto durante ‘Stadio Aperto’, trasmissione di TMW Radio: “Quando uno realizza tanti gol, li può fare un pò in tutte le categorie. In Serie A dovrà abituarsi ad un ritmo completamente diverso. Possiede qualità importanti e le ha fatte vedere. Può confermarsi anche nel massimo campionato italiano se riuscirà ad avere la stessa fame d’imporsi, ma dovrà lavorare tanto perchè la C è una cosa, la A un’altra”.

