MANCINI: conferenza stampa mercoledì mattina

“L’imprenditore Benedetto Mancini terrà una conferenza stampa in cui fornirà altri dettagli sul progetto che vuole realizzare a Catania”. E’ quanto si legge all’interno del comunicato stampa pervenuto alla nostra redazione. La conferenza stampa si terrà domani, mercoledì 16 marzo, alle ore 11.30 nei locali dell’Hotel Nettuno a Catania. Sarà disponibile la diretta streaming sulla pagina Facebook Football Club Catania 1946. Non sono previste interviste one to one.

