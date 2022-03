BALDINI: “Col Campobasso gara aperta a qualsiasi risultato ed importantissima per noi. Biondi, potrebbe essere la tua partita”

Vigilia di Catania-Campobasso. Dopo le dichiarazioni rilasciate a Corner, mister Francesco Baldini interviene nella conferenza stampa pre gara, speranzoso che i rossazzurri ottengano un altro risultato molto importante. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com:

“Gara importantissima che ci può togliere definitivamente la preoccupazione dalle squadre che stanno dietro di noi in classifica e di guardare molto fiduciosi chi ci sta davanti. E’ la partita più importante di questo gruppo di gare disputate. Riuscire a centrare uno degli obiettivi prefissati quest’anno a sette giornate dalla fine ha un’importanza incredibile e questo i ragazzi devono metterselo bene in testa. Noi abbiamo bisogno sempre della nostra gente, del nostro popolo. Non ho nessun dubbio che i tifosi saranno anche domani il nostro dodicesimo uomo in campo. Speriamo che questo legame diventi sempre più forte. Abbiamo giocato tre giorni fa. Poi, dopo quattro giorni, avremo un’altra partita quindi devo ragionare su tutto perchè voglio gente fresca in campo che possa darmi il 100%”.

“Catania e Campobasso? Siamo due squadre e allenatori che interpretano il calcio in modo molto simile, quindi ci sta che venga fuori una partita aperta a qualsiasi risultato. Biondi? Se l’ho fatto riposare c’è un motivo, domani potrebbe essere la sua partita. Kevin è importante sia che giochi dall’inizio o che subentri. La carica questi ragazzi ci hanno abituati ad averla sempre, mi auguro che domani metteranno tutto quello che hanno per centrare il bottino pieno. Se mi hanno promesso un regalo di compleanno? Voglio finire bene questa stagione, meritiamo di concluderla alla grande e quindi ora sono concentrato su quello. I ragazzi dando sempre tutto i regali me li fanno sempre. Non ho voluto distrazioni in questi giorni, andremo a cena giovedì sera tutti insieme, quello sarà il regalo comune che ci faremo”.

“Russini falso nueve? Posso far giocare lui, oppure Russutto o tutt’e due insieme con un trequartista dietro, abbiamo diverse assenze. Ragioniamo bene sui giocatori che possono ricoprire quel ruolo. Ho a disposizione anche Russo, ragazzo molto giovane di cui ho molta fiducia. Ho tempo fino a domani sera per decidire chi sostituirà Sipos e Moro“.

