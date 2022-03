MANCINI: “Rogito, rinvio tecnico. Ancora alcune cose da sistemare, campi di Torre del Grifo pronti nei prossimi giorni”

Non ancora arrivata la firma del rogito notarile. Il sig. Benedetto Mancini spiega le ragioni di questo nuovo rinvio alla stampa:

“Ci sono delle cose da correggere, gli adempimenti sono tanti. Abbiamo rivisto l’atto, mi sono risentito con i miei consulenti a Roma. Di comune accordo ho fatto una dichiarazione per rinvio tecnico rendendomi disponibile a firmare l’atto quando la curatela riterrà opportuno. I tifosi devono stare tranquilli perchè la FC Catania 1946 ha dichiarato al Tribunale di accollarsi tutte le spese dal 17 marzo in poi. Non c’è un ritardo dovuto ad altro, nè un problema economico da affrontare. Sabato nel corso di una riunione durata tre ore e mezza abbiamo realizzato 4 pagine di appunti, leggendo poi la bozza di oggi ci sono ancora alcune cose da sistemare per essere propedeutici a quel che dovremo fare successivamente. Mi riferisco agli adempimenti fiscali, al debito sportivo. Va bene anche se ci mettiamo qualche giorno in più. Dobbiamo solo stare sereni e aspettare la firma, necessaria per poter poi discutere del resto con la Federazione. Bisogna anche vedere se il notaio è libero, io non mi muovo da qui finchè non firmo l’atto”.

“E’ un atto complesso, ripeto. Non stiamo comprando un garage o un appartamento. Compriamo il debito sportivo, nel contesto di una società fallita con numerosi adempimenti da fare. Quel che si scrive all’interno dell’atto bisogna portarlo agli enti competenti, quindi anche all’Agenzia delle Entrate. Vanno specificati perfettamente tutti i passsaggi. La Federazione richiede certi adempimenti a tutela di quel che faremo dopo, ad esempio sotto il profilo della tempistica. Stiamo lavorando sul piano triennale da presentare già da qualche mese. La Federazione è a conoscenza di quello che vorremmo fare. Poi, una volta firmato l’atto andremo a parlare con gli altri organi competenti, come la Covisoc. Non c’è una fretta spasmodica di fare l’atto perchè sta andando avanti tutto regolarmente ed è coperto a livello finanziario. L’atto va elaborato con tutte le caratteristiche che le leggi federali impongono”.

“La società da ieri lavora fortemente perchè i campi di Torre del Grifo siano pronti nei prossimi giorni. Il Campo 2 è chiuso e lo stanno riseminando, il Campo 1 lo hanno rullato. Si sta facendo tutto, la squadra si allena su un campo rizollato, è serena e deve pensare a vincere e basta. Stiamo comprando un bene che richiede degli adempimenti da effettuare e li faremo tutti. Dopo l’atto dovremo pagare il debito sportivo a norma di legge, vedere se ci sono delle rateizzazioni secondo quello che prevede lo Stato, pensare alle cartelle esattoriali. I tifosi devono solo concentrarsi sulla squadra, siamo arrivati ormai alla fine. Un giorno o qualche giorno in più non cambia niente”.

