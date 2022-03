CATANIA: rischio di perdere numerosi calciatori a costo zero, la situazione contrattuale

Altri tre mesi di contratto per ben 16 calciatori attualmente presenti nell’organico del Catania, di cui quattro approdati in Sicilia in prestito secco: Greco, Biondi, Moro, Estrella (quest’ultimo tesserato ma mai utilizzato). In relazione al croato Sipos esiste invece la possibilità di esercitare il diritto di riscatto del cartellino di proprietà dello Spartaks Jurmala, mentre sui contratti di Sala, Monteagudo, Provenzano, Bianco ed Ercolani il Catania ha la facoltà di esercitare l’opzione per il rinnovo annuale. Il rischio è di perdere tanti elementi a costo zero, quindi bisognerà lavorare con particolare attenzione in tema di rinnovi. Sono otto, infine, gli accordi in scadenza a giugno 2023.

Questa la situazione contrattuale nel dettaglio in casa Catania:

30 GIUGNO 2022

Alessandro Albertini

Claiton

Filippo Lorenzini

Mariano Izco

Antonio Piccolo

Paolo Ropolo

Kevin Biondi (titolo temporaneo)

Luca Moro (titolo temporaneo)

Jean Freddi Greco (titolo temporaneo)

Leon Sipos (titolo temporaneo con opzione per il riscatto)

Felipe Estrella (titolo temporaneo)

Andrea Sala (opzione per il rinnovo)

Juan Cruz Monteagudo (opzione per il rinnovo)

Alessandro Provenzano (opzione per il rinnovo)

Gabriel Bianco (opzione per il rinnovo)

Luca Ercolani (opzione per il rinnovo)

30 GIUGNO 2023

Simone Pino

Andrea Zanchi

Giovanni Pinto

Giacomo Rosaia

Andrea Russotto

Simone Russini

Riccardo Cataldi

Giuseppe Stancampiano

