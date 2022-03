ESCLUSIVA – Astorina: “Catania può essere mina vagante. Nuovo corso societario? Aspettiamo…”

Lontano dal campo sarà ancora attesa dopo il nuovo rinvio del rogito notarile per l’inizio dell’era Mancini, sul rettangolo di gioco ultime cinque battaglie sportive per provare a tenere viva una fiammella di speranza per un playoff da protagonisti a salvezza da acquisire ancora matematicamente. Su questi due aspetti abbiamo raccolto una breve dichiarazione dell’ex presidente del Calcio Catania, Gianluca Astorina. Di seguito le sue parole:

“Il Catania sul campo, in chiave play off, può essere davvero una mina vagante. Ho molta fiducia nei ragazzi, li ho visti sempre applicati e quando si parla di spareggi può sempre scapparci la sorpresa: il Cosenza qualche anno fa è stata la dimostrazione tangibile di questo principio. La squadra per me ha la qualità tecnica e mentale per poter provare a far qualcosa di inaspettato. Nuovo corso societario? Nessun commento, è importante aspettare il rogito e i passi successivi per poi testare le reali potenzialità del nuovo progetto rossazzurro”.

