PELLEGRINO: il presente è rossazzurro, ma quale futuro?

“Ho parlato con Pellegrino respingendo le dimissioni ma attendiamo la firma del rogito. Faremo una comunicazione congiunta. Intanto è giusto che lui porti a termine il suo progetto, lo merita uno staff composto da gente molto collaborativa”. Queste le parole di Benedetto Mancini pronunciate ieri mattina dopo essersi recato presso il notaio per l’elaborazione dell’atto ed il completamento della parte economica relativamente all’acquisizione del ramo sportivo aziendale del Catania.

La firma del rogito è slittata a martedì, assicurando che è tutto a posto e sarebbe solo un passaggio formale. Vedremo. Nell’attesa tiene banco anche il futuro del Direttore Sportivo Maurizio Pellegrino. Non è la prima volta che il sig. Mancini dica di avere l’intenzione di respingerne le dimissioni. Una volta giunta l’ufficialità della sottoscrizione del rogito sarà messo tutto nero su bianco. Consentendo a Pellegrino ed all’attuale staff rossazzurro di proseguire la stagione. Poi ci sarà tempo e modo per approfondire ogni discorso, tenendo ben presente il fatto che l’imprenditore romano ha ribadito – e incontrato – l’esperto dirigente Giorgio Perinetti per un possibile coinvolgimento all’interno del progetto Catania.

Mancini ha lasciato intendere che, definiti tutti gli iter burocratici necessari, sarà automatico l’inserimento di Perinetti all’interno del nuovo staff dirigenziale. A quel punto bisognerebbe capire se ci sarà ancora spazio per Pellegrino, lavorando in tandem con Perinetti e sposando linee strategiche comuni. Ma sarebbe importante anche capire l’effettiva consistenza e validità del progetto di Mancini. In alternativa, a fine stagione, Pellegrino valuterebbe altre piste. Anche perchè non mancano le società ad avere manifestato apprezzamenti nei suoi confronti. Se ne riparlerà più avanti. Adesso il primo step basilare da compiere è la firma del rogito. Poi verrà tutto il resto, dal trasferimento del titolo sportivo alla iscrizione al prossimo campionato. Garantendo con i fatti che si possano rilanciare in maniera forte e decisa le ambizioni del Catania.

