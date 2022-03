MANCINI: “Depositata la parte economica, martedì la firma del rogito. Pellegrino, dimissioni respinte. Chiedo sostegno alla città e alla squadra di stare serena”

Si è tenuto l’incontro questa mattina presso lo studio notarile Grasso, in via Milano a Catania, con Benedetto Mancini, Amministratore Unico della FC Catania 1946. Sono stati presentati i documenti, martedì dovrebbe essere il giorno decisivo per l’acquisizione formale dal ramo calcistico aziendale del Catania. Lo stesso Mancini ha fatto il punto della situazione con la stampa:

“L’atto è molto complesso perchè ci sono adempimenti previdenziali, fiscali e federali. Ecco perchè la formalità slitta a martedì. Abbiamo lavorato a lungo con i professionisti della curatela, che ringrazio. Ho fatto i bonifici, ho depositato la somma prevista dal bando del pagamento del fondo spese per la curatela. L’atto verrà mandato agli organi federali lunedì. E’ stato effettuato un lavoro molto tecnico parlando anche di debito sportivo (dovremo confrontarci pure con l’Agenzia delle Entrata) e degli accolli dei dipendenti. Il notaio Grasso ha riempito 4 pagine di appunti per mettere a posto l’atto, io ho depositato tutta la parte economica. Non è una compravendita tradizionale, questa prevede degli accolli rispettando le regole federali”.

“I professionisti in questi giorni si sono confrontati con la Federazione, oggi abbiamo trovato il modo con la curatela ed il notaio di sistemare tutto. La curatela ha prolungato l’esercizio provvisorio fino al 19 aprile rimanendo come garante del passaggio. Ci sostiene anche sul piano legale. Dal 18 marzo in poi i costi di gestione, quindi anche i dipendenti, sono accollati alla FC Catania 1946. Gli stipendi di novembre e dicembre non dovrà pagarli l’FC Catania 1946, verranno pagati usando la parte della fideiussione depositata. La curatela ha pagato il rateo di dicembre, ha pagato gennaio, febbraio, pagherà marzo fino a martedì“.

“Siamo molto sereni, c’è tanta collaborazione e serietà con i professionisti. La FIGC giustamente voleva che nell’atto venissero indicate delle cose specifiche e lo abbiamo fatto. Da mercoledì mattina avviamo l’iter burocratico per il cambio di matricola che sarà 954426 e attribuita alla FC Catania 1946. Abbiamo acquisito i loghi presenti nel bando. Non stiamo facendo il rogito di un garage o di un appartamento. Tante cose vanno perfezionate. Ripeto, la FC Catania sta adempiendo agli impegni economici”.

“Torre del Grifo? E’ ancora presto per parlarne, pensiamo a lavorare, la squadra deve stare serena per raggiungere un obiettivo alla portata e bello per tutti, i playoff. Nelle prossime partite casalinghe dovremo far vedere cos’è Catania, chiedo alla città di essere dalla nostra parte perchè ce la stiamo mettendo tutta affinchè Catania abbia una vita tranquilla e di successi. Ieri ho parlato con Baldini e Pellegrino, ho respinto le dimissioni di quest’ultimo ma attendiamo la firma del rogito. Faremo una comunicazione congiunta. Intanto è giusto che lui porti a termine il suo progetto, lo merita uno staff composto da gente molto collaborativa. Ho detto a Pellegrino di andare avanti ed è entusiasta del mio progetto. Questa sarà una società che comunicherà molto, tutto quello che accadrà”.

“Perinetti? Da professionista serio, sa benissimo anche lui che non bisogna interferire con la serenità della squadra. Sarebbe da maleducati farlo, visto che questo è un progetto tecnico iniziato da un’altra proprietà. Speriamo di chiudere il campionato più in alto possibile, poi prepariamo la prossima stagione. Martedì faremo una bella riunione tutti insieme, la squadra deve stare tranquilla e pensare al campo. Per far sì che un anno burrascoso si chiuda con soddisfazioni per tutti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***