PROVENZANO: “Favola Catania, mi piacerebbe restare con un progetto solido”

Il centrocampista del Catania Alessandro Provenzano concede un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Mi adatto a tutti i ruoli, se potessi scegliere dove giocare, davanti alla difesa va benissimo. A Vibo e contro il Campobasso saranno due gare molto importanti per il nostro futuro. Sono fondamentali, non guardiamo alla posizione in classifica delle avversarie, visto che abbiamo avuto problemi con le presunte piccole. Quella di Vibo è una finale per allontanarci dalla zona play out. Se riusciremo ad andare avanti in campionato potremo anche sognare i play off. A Catania mi piacerebbe restare se ci fosse un progetto solido e di rilancio, qui mi sono trovato benissimo. Io palermitano a Catania? All’inizio della stagione qualche compagno ha candidamente ironizzato. Ma si tratta ormai di un preconcetto al quale non si fa più riferimento. Faccio parte di un gruppo che offre tutto. Poi in questa stagione c’è qualcosa in più che ci spinge a non mollare. Un’alchimia che si è formata con i tifosi e di giorno in giorno diventa incredibile. Quasi una favola. Solo a parlarne mi vengono i brividi. Una sensazione che non si può trasmettere a parole”.

