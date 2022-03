VERSO VIBONESE-CATANIA: out Risaliti e Curiale. Volpe e Golfo ok

In vista di Vibonese-Catania, la formazione calabrese non potrà disporre degli squalificati Giacomo Risaliti e Davis Curiale. Quest’ultimo, fresco di gol-vittoria contro il Taranto, ha vissuto tre anni in rossazzurro superando quota 30 reti su 103 presenze e vincendo il titolo di capocannoniere nel campionato 2017-18. Ci saranno invece altri due ex Catania, la punta Michele Volpe (un gol con i calabresi finora) e l’esterno offensivo Francesco Golfo (autore di tre reti in questa stagione).

Il calciatore palermitano ha indossato la casacca dell’Elefante nella seconda metà della passata stagione, fondamentalmente senza lasciare il segno. Sebbene il classe ‘94 abbia evidenziato discrete doti tecniche, la sua esperiena sotto l’Etna è stata all’insegna della discontinuità, risultando decisivo solamente nell’ultima giornata di campionato quando con una doppietta permise alla truppa di Baldini di rimontare il doppio vantaggio del Foggia firmato Curcio-D’Andrea. Di Volpe (nella foto) si ricorda invece una sola presenza tra le fila del Catania perchè costretto a rimanere fermo ai box a causa di continui problemi fisici. Quest’anno è tornato nel girone C dopo la parentesi con la Viterbese e spera di riuscire a dimostrare appieno il suo valore.

