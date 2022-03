USSI CATANIA: “Soddisfazione per esito asta. Auspichiamo collaborazione e rispetto dei ruoli”

Nota ufficiale Unione Stampa Sportiva Italiana sezione Catania

L’Ussi Catania esprime soddisfazione per l’esito positivo dell’asta del ramo d’azienda del Calcio Catania e che ha portato alla guida del Catania, Benedetto Mancini.

Riteniamo che quello posto in essere rappresenti uno sforzo che meriti fiducia per aver scongiurato la cessazione immediata dell’attività sportiva della squadra, protagonista sinora di un campionato importante, nonostante i problemi gravosi che l’attanagliano da troppo tempo.

Auspichiamo chiaramente che s’instauri presto con la nuova proprietà un rapporto serio e fondato sulla collaborazione e il rispetto dei ruoli.

Accogliamo la volontà dichiarata in conferenza stampa di salvaguardare il livello occupazionale esistente nel settore comunicazione confermando l’istituzione di un ufficio stampa strutturale con figure professionali contrattualizzate.

Catania può finalmente respirare, dopo il fallimento della storica matricola.

Occorrerà chiaramente l’impegno di tutte le parti in causa per riuscire a smussare tutti gli angoli e a gettare sul campo energie speciali per il futuro.

