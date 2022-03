MANCINI: prima la firma del rogito, poi copertura emolumenti e nuovo staff. Perinetti al “Massimino” per Catania-Taranto?

Dopo contatti e riunioni avvenuti negli ultimi giorni con la Curatela, si attende nelle prossime ore la firma del rogito notarile che ufficializzerà il passaggio del ramo sportivo aziendale del Calcio Catania a Benedetto Mancini. Poi bisognerà coprire da subito con garanzia fideiussoria presso la Federcalcio gli emolumenti dei giocatori sino al 30 giugno e lavorare per sostenere le spese che porteranno al trasferimento del titolo sportivo al FC Catania 1946 su autorizzazione della Lega.

Mancini, come anticipato in conferenza stampa, ripartirà da alcuni uomini di fiducia avendo fatto i nomi di Giorgio Perinetti, Riccardo Fabbro, Fabrizio De Micheli e del prof. Dario Perugia. Il primo, che incontrerà sabato a Roma e dovrebbe essere presente al “Massimino” per assistere alla partita Catania-Taranto in programma domenica 27 marzo, sarebbe il nuovo Direttore dell’Area Tecnica. Fabbro, invece, ricoprirebbe il ruolo di Club Manager; De Micheli svolgerebbe l’incarico di Direttore Generale; Dario Perugia sarebbe il nuovo responsabile dello staff medico.

Nei prossimi giorni Mancini si confronterà anche con Maurizio Pellegrino, il quale ha preannunciato di presentare le dimissioni. Dimissioni che, secondo quanto ha fatto sapere lo stesso imprenditore romano, dovrebbero essere inizialmente respinte. Pellegrino, però, vorrà delle rassicurazioni. Immaginiamo che, con l’avvento di una figura di grande esperienza come Perinetti, l’attuale Direttore Sportivo rossazzurro difficilmente accetterebbe di buon grado di ricoprire un ruolo di secondo piano all’interno dello staff dirigenziale.

