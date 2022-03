VERSO FOGGIA-CATANIA: Zeman vs Baldini, filosofie di gioco similari. Chi avrà la meglio?

Si avvicina il fischio d’inizio dell’affascinante sfida tra Foggia e Catania. La gara dello “Zaccheria” aprirá un trittico d’impegni parecchio impegnativo per i rossazzurri che potrà dire molto sia in termini di classifica che di ambizioni. Il match contro i satanelli metterà l’una contro l’altra due compagini che fanno dell’attacco della profondità e della spiccata propensione offensiva i propri mantra calcistici, figli legittimi di due filosofie di gioco del tutto speculari. Da una parte una leggenda come Zdenek Zeman, dall’altra Francesco Baldini che nella sua esperienza catanese ha dimostrato notevoli potenzialità sotto il profilo tecnico-tattico ma anche grande carisma e professionalità. Guidando con sicurezza ed umiltà la propria squadra anche nei momenti societari più difficili ed isolando completamente i propri ragazzi dal contesto extracalcistico.

Foggia-Catania sarà inoltre lo scontro tra la seconda e la terza forza del campionato per numero di reti realizzate, rispettivamente 52 vs 49, e tra due difese molto “allegre” (41 vs 44 gol subiti). Rossoneri che in campionato occupano la 7º posizione con 47 punti raccolti in 32 giornate (49 al netto della penalità) frutto di 12 vittorie, 13 pareggi e 7 sconfitte. Etnei invece appena fuori dalla zona playoff (11º posto) con 40 punti conquistati in 31 incontri (44 senza la penalizzazione) in virtù di 12 successi, 8 pareggi e 11 ko. La principale differenza tra le due formazioni risiede nel rendimento interno visto che, nel proprio stadio, i satanelli hanno conquistato 29 punti perdendo soltanto 2 volte (contro Turris e Latina) con 31 gol fatti (quarto miglior attacco casalingo) a fronte di “poche” reti subite (18). Catania invece che fuori casa è la quinta forza del torneo con 21 punti raccolti in 15 gare, 26 gol fatti (miglior attacco esterno) e 23 subiti.

Rossazzuri lontano dal “Massimino” in serie utile da sei turni avendo perso l’ultima volta il 5 Dicembre scorso al “Francioni” di Latina (1-0 il parziale in favore dei nerazzurri). Etnei, inoltre, capaci di conquistare complessivamente 5 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 9 gare, allontanandosi quasi definitivamente dalla zona retrocessione ed avvicinandosi alla zona playoff. Pugliesi imbattuti da quattro gare e che non perdono allo “Zaccheria” dallo scorso 23 Gennaio (Foggia-Latina 1-3), annichilendo il Palermo (4-1) e pareggiando l’attesissimo derby contro il Bari (2-2). A poche giornate dal termine della regular season, quindi, Foggia-Catania potrà essere una sfida determinante per entrambe le formazioni. I rossoneri, in caso di successo, potrebbero blindare la propria posizione in ottica spareggi promozione, invece l’Elefante proverà a racimolare altri punti pesanti per continuare a sognare. Approcciandosi a questa gara senza alcun timore reverenziale ma con la consapevolezza di poter continuare a stupire.

