VERSO VIBONESE-CATANIA: ancora un’occasione da sfruttare per Sipos

Nuovo forfait per Luca Moro? Il bomber rossazzurro non sembra ancora in grado di recuperare per il confronto esterno con la Vibonese e, pertanto, ci sarà spazio nuovamente per Leon Sipos dal 1′. L’attaccante croato non segna dal derby pareggiato a Messina e, dunque, è a caccia del suo primo gol nel 2022. Attualmente ha siglato 4 reti con la maglia del Catania, domenica a Vibo proverà ad incrementare il bottino. Biondi e Russini (o Greco) dovrebbero supportarlo nel reparto avanzato.

