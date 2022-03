La Lega, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n.196/DIV del 9.2.2022, ha disposto per la partita Vibonese-Catania, in programma domenica 13 marzo allo stadio “Luigi Razza”, la variazione oraria del fischio d’inizio. Originariamente fissato alle ore 17:30, è arrivata la comunicazione ufficiale che l’incontro vedrà le due squadre scendere in campo alle 14:30.

