EX ROSSAZZURRI – Tedesco: “Catania, troppi argentini in squadra e andai via…”

Ai microfoni di footballnews24.it, l’ex centrocampista del Catania Giacomo Tedesco torna sulla sua esperienza vissuta in rossazzurro: “Il primo anno non erano tantissimi, sulla panchina c’era Silvio Baldini, l’attuale allenatore del Palermo, e la maggioranza era italiana. Il secondo anno sono arrivati numerosi calciatori argentini (Bizzarri, Silvestre, Izco, Alvarez, Llama, Carboni e Ledesma) e non si “viveva” un grande spogliatoio, perchè la lingua principale era diventata lo spagnolo. Per questo motivo ho avuto qualche screzio con alcuni di loro, perchè in campo non era facile riuscire a capirli. Dopo due anni sono andato via, anche perchè la squadra stava diventando troppo “argentina”, questo mi è dispiaciuto perché comunque a Catania sono stato bene e sono stati due anni belli”.

