AVV. INGRASSIA: “Iniziativa ‘Catania Rossazzurra’ si rivolge ai tifosi che vogliono diventare protagonisti della loro storia”

“CATANIA Rossazzurra” è una delle forme ipotizzate di azionariato popolare per quella che sarà la nuova società del Catania Calcio. Circa 60 adesioni finora. L’avvocato Enzo Ingrassia, promotore di una iniziativa che lui stesso definisce come “un atto d’amore”, è intervenuto ai microfoni di Telecolor nel corso di ‘Sicilia24’: “L’iniziativa si rivolge ai tifosi, se vogliono divenire protagonisti della loro storia. Non stiamo parlando di cifre. Dobbiamo stabilire le modalità. Si può partecipare anche con un euro. Se è legato al problema euro c’è, inoltre, l’amore e la passione per questo Catania. In Italia ci sono già due proposte di legge affinchè il soggetto che voglia investire nel calcio renda conto anche ai tifosi di quello che fa. E pur non essendo legge, esempi eclatanti ce ne sono: penso al 10% del capitale della Roma che è nelle mani dei tifosi, oppure ad Hellas Verona, Mantova, Arezzo. Sempre che il principe azzurro ci dia la possibilità di entrare, ma potrebbe essere anche costretto a farlo perchè io presumo che il bando uscirà come avvenuto a Bari e Palermo, quindi con l’obbligo, in capo a colui che voglia partecipare, di destinare una quota del capitale sociale ai tifosi rossazzurri. Anche se verrà – adesso non voglio essere blasfemo – il cinese, ben vengano queste capacità. Poi il colore rossazzurro cercheremmo di farglielo imprimere al cuore noi”.

