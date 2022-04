AVV. INGRASSIA: “Con Massimino battagliammo in ogni aula giudiziaria. Oggi il cuore piange, ma torneremo a sorridere”

Il Calcio Catania è stato cancellato, un dolore immenso per i tifosi rossazzurri e chi, come l’avvocato Enzo Ingrassia, ha vissuto la radiazione dai ranghi federali del Catania nel 1993.

In un post sui social ricorda quando lui e Angelo Massimino fossero “giovani, felici e sorridenti”. Aggiungendo: “Ci legava una comune passione: l’amore immenso per il nostro Catania. Ebbi il privilegio di stargli accanto come suo amico e come suo legale”. L’avv. Ingrassia preferisce ricordare il Presidentissimo sorridente, “per allontanare dalla mia mente quella immagine di chi appoggiato sulla mia spalla pianse quando in quel triste giorno del luglio 1993 ci fu comunicata la notizia che il Catania era stato radiato dai ranghi federali”.

“Sí! Il Presidentissimo – prosegue – l’uomo forte, l’uomo risoluto, in quel frangente pianse”, sottolineando che “pur convinto della illegittimità del provvedimento di radiazione il Presidentissimo si dichiarò disponibile a pagare quello che poi dimostrammo non doveva pagare. Io stesso davanti alla Giunta del CONI misi sul tavolo assegni circolari di 2 miliardi delle vecchie lire. La Federazione si oppose. Battagliammo in ogni aula giudiziaria. Vincemmo anche perché trovammo uniti i tifosi tutti e l’intera città. Oggi il mio cuore piange e per emotiva suggestione ho avuto l’impressione che, pur in una giornata di sole, gocce cadessero dal cielo. E per emotiva suggestione mi piace pensare che fossero lacrime del Presidente”.

“Torneremo a sorridere – conclude – Non so come. Non so quando. So solo che dobbiamo restare uniti. Non è tempo di critiche né di analisi. È tempo di fede e d’amore. Il Catania é fede e amore, e la fede e l’amore non moriranno mai”.

