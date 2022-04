CATANIA SOCIAL – Cataldi: “La delusione è tanta. Si era creato qualcosa di magico. Mi avete fatto sentire a casa…”

Tra le più rivelazioni del Catania 2021/22 spicca Riccardo Cataldi. Il centrocampista scuola Roma non potrà mai dimenticare l’esperienza vissuta alle pendici dell’Etna, scrivendo un pensiero via social: “Ci sarebbero centinaia di cose da scrivere per spiegare tutto quello che ha rappresentato per me questo gruppo, questa maglia e questa città – le parole su Instagram – È difficile in questo momento trovare le parole giuste la delusione è tanta, si era creato qualcosa di magico tra di noi che ci è stato strappato dalle mani, perché questo gruppo di UOMINI prima ancora che professionisti ha lottato sul campo onorando sempre la maglia, nonostante tutto quello che succedeva intorno. GRAZIE perchè non potró mai dimenticare l’affetto che ho ricevuto in quest’annata indimenticabile mi avete fatto sentire veramente a casa… ma GRAZIE sopratutto a voi che siete stati come una famiglia e avete reso tutto questo possibile e per i tanti momenti che porteró per sempre nel mio cuore come ricordi indelebili… mi auguro che tutto questo un giorno possa tornare dove merita “MELIOR DE CINERE SURGO”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***