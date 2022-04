CATANIA SOCIAL – Greco: “Catania nella mia mente per sempre. Mi avete coccolato e incitato fino alla fine…”

Il centrocampista Jean Freddi Greco porterà Catania sempre nel cuore. Anche per lui è arrivato il momento dei saluti, purtroppo ancor prima che il campionato giungesse alla effettiva conclusione: “Eccoci qua. Non so cosa dire se non grazie, qua a Catania e col Catania sono cresciuto molto – scrive su Instagram – Ho trovato un gruppo di persone che giorno dopo giorno sono diventati la mia famiglia. È brutto arrivare ai saluti soprattutto dopo questa esclusione a poco dalla fine di un’impresa ma nonostante tutto so che porterò quest’esperienza impressa nella mia mente per sempre, sono arrivato in punta di piedi e vado via consapevole del fatto che questa piazza mi ha aiutato a esprimermi in tutte le mie potenzialità. Grazie ai miei compagni, grazie allo staff tecnico, ma soprattutto grazie ai tifosi per avermi coccolato e incitato sempre dalla prima all’ultima partita. Porterò Catania e il Catania per sempre con me, GRAZIE e Forza Catania. U Muturinu”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***