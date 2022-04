EX ROSSAZZURRI – Gomez: “Tristezza, amarezza e rabbia. In bocca al lupo per il futuro, popolo catanese”

Anche il ‘Papu’ Gomez rivolge un pensiero verso Catania, nel momento di buio totale per i colori rossazzurri. Uno dei più forti calciatori della storia rossazzurra scrive così, sui social: “Una città che mi ha accolto come un figlio. Una squadra che chiamavano la piccola Barcelona, un figlio catanese e 3 anni pieni di emozioni. Sento tanta tristezza e amarezza ma soprattutto rabbia perchè il Calcio Catania non merita questa realtà. Mi dispiace tanto e vi mando un grande in bocca al lupo per il futuro, augurando che sia un futuro migliore per tutto il popolo catanese”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***