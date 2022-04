CATANIA SOCIAL – Pantanelli: “Mai avrei pensato a questo epilogo, ma è una storia d’amore che non finirà mai”

Una storia d’amore infinita, un cuore che batte sempre forte per il Catania. Quello di Armando Pantanelli, preparatore dei portieri ed ex estremo difensore rossazzurro, che scrive così sui social dopo la mazzata definitiva della cancellazione del Calcio Catania: “Parlo poco e scrivo ancora meno. Ma insieme siamo tornati a fare “calcio” quello vero, quello in cui amore e passione sono tutto. Avete riacceso il fuoco e per questo vi sarò sempre grato. L’abbraccio più grande è per tutto lo staff e in particolare a Francesco Baldini, Luciano Mularoni, Davide Bertaccini e Diego Gemignani. A volte sai già come andranno le cose ma speri fino all’ultimo che possa cambiare persino l’evidenza. Ero qui nel giorno più felice della storia del Calcio Catania e mai avrei pensato a questo epilogo. Ma una storia d’amore come questa non può finire mai…”.

