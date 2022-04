CALCIO SICILIANO – Sciotto (Pres. Messina): “Il Catania è scomparso per 500mila euro, io ho fatto bonifici per 700mila di tasca mia…”

Esulta il Messina per avere centrato la salvezza. Esulta anche il Presidente del club peloritano Pietro Sciotto, il quale si toglie qualche sassolino dalle scarpe: “Dovete solo sapere che il Catania, per il mancato deposito alla curatela di 500.000 euro è scomparso dal campionato, mentre io, in 33 giorni, tra febbraio e marzo, ho fatto bonifici per 700.000 euro di tasca mia e mi dispiace che, in precedenza, si sono fatti confronti con altri presidenti capaci solo di essere fanfaroni e imbonire la gente con le chiacchiere. Io ho risposto rispettando gli impegni presi, l’anno scorso ho fatto una promozione e adesso sono soddisfatto per avere mantenuto la serie C a Messina”, le parole riprese da messinanelpallone.it.

