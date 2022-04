EX ROSSAZZURRI – Lodi: “Catania, bisogna rimboccarsi le maniche. Moro sarà il prossimo centravanti dell’Italia”

La redazione di DerbyDerbyDerby.it ha sentito Francesco Lodi, ex centrocampista del Catania per alcune brevi dichiarazioni. Ne riportiamo un estratto: “Esclusione Catania? Dispiace per i tifosi. Non se lo meritano. Bisogna rimboccarsi le maniche e pensare al bene della piazza. Un progetto nuovo, con i giovani al centro. Il calcio ha bisogno del Catania. Punto. Cosa consiglio ai calciatori? Io ho vissuto la stessa “tragedia” al Parma. Non devono perdersi d’animo. Un club riusciranno a trovarlo sicuramente. La loro carriera non finisce qui”. Spazio anche ad una considerazione su Luca Moro: “E’ il prossimo centravanti della Nazionale. E non ci vorrà molto prima che conseguirà questo obiettivo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***