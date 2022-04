EX ROSSAZZURRI – Silvestri: “Fa male quanto successo. Catania, prendi esempio dal Modena per rinascere”

E’ intervenuto nel corso della trasmissione ‘Unica Night’, adesso visibile su Trm, l’ex difensore del Catania Tommaso Silvestri. Dopo il messaggio recentemente pubblicato sui social, Silvestri ha detto la sua in relazione alle vicissitudini del Catania, piazza in cui l’attuale giocatore del Modena – fresco di promozione in Serie B – ha vissuto annate da protagonista. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La notizia dell’esclusione l’ho vissuta un pò come tutti i tifosi del Catania, come chi ci ha messo il cuore in quello che ha fatto e per forza di cose è rimasto a dir poco bruciato e scottato da questo epilogo. Ci sono tanti amici con cui ho condiviso gioie e dolori in questi anni a Catania. Il mio primo pensiero va a loro perchè credo che anche quest’anno abbiano fatto qualcosa di straordinario, onorando la maglia e mettendo in campo tutto quello che avevano nonostante le mille difficoltà. Dispiace che non gli sia stata data la possibilità di chiudere in maniera dignitosa quanto di buono avevano fatto durante l’anno”.

“Io penso che sia stato un pensiero passato nella testa di tutti i giocatori, addetti ai lavori e dipendenti del Catania che sarebbe potuta essere una stagione difficile. Fa male però quello che è successo, si è avverato tutto quello che speravamo non potesse mai succedere. Secondo me il Catania deve rinascere partendo da persone serie e competenti. Questo deve essere il punto principale. A Modena è stato così. Partendo da zero con persone dietro che non hanno mai fatto il passo più lungo della gamba. Negli ultimi anni questo probabilmente è stato uno dei più grandi problemi del Catania. Quando dietro non hai la competenza nel fare le cose a modo e senza esagerare o strafare, alla lunga la paghi”.

“A Modena abbiano una delle proprietà tra le più importanti in C, non c’è stato mai un atteggiamento, una parola fuori posto e soprattutto c’è stata grande competenza facendo le cose con calma e senza grandi proclami. Non hanno mai detto di voler cercare di vincere il campionato, il progetto era biennale. Sarà la fortuna o che queste cose contano alla fine, ma si è riusciti a vincere un campionato sudando, portando a casa questo grande risultato”.

“Ho conosciuto persone fantastiche a Catania che mi hanno fatto star bene sul piano sportivo e umano, sono state davvero importanti per me. Ricordo sempre con grande felicità qualsiasi momento vissuto in campo, fuori e nello spogliatoio. E’ stata dura anche per me andare via da Catania, ma giusto così”.

