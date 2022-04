EX ROSSAZZURRI: Tesser, Silvestri, Scarsella e Marotta volano in Serie B

Festa grande per il Modena che, dopo sei stagioni, ritrova la Serie B vincendo il girone B di Lega Pro. Esulta la squadra emiliana davanti al proprio pubblico, presente in circa 30mila unità allo stadio “Braglia” contro il Pontedera, travolto con il risultato di 4-0. A segno Tremolada e due ex rossazzurri: Fabio Scarsella (doppietta) e Tommaso Silvestri. Festeggiano la promozione nel campionato cadetto anche altri due ex Catania: l’attaccante Alessandro Marotta e l’allenatore Attilio Tesser, quest’ultimo centrocampista rossazzurro negli anni ’80 (1986-1989 totalizzando più di 80 presenze).

