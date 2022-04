GRECO – Il D.G. del Vicenza: “Da oggi si allena con la squadra”

Jean Freddi Greco subito disponibile per il Vicenza? Intanto il ragazzo, che ha salutato Catania non senza rammarico, è già in terra veneta per sostenere gli allenamenti con la sua squadra. Il Vicenza è proprietario del cartellino, lo aveva ceduto in prestito, la società biancorossa spera di poterlo schierare in campo già in questo finale di stagione. Ecco le parole del Direttore Generale Paolo Bedin in proposito: “Stiamo facendo un approfondimento in queste ore. Abbiamo dei primi elementi positivi da parte di Federazione e Lega. La differenza tra un giocatore svincolato e in prestito fa sì che noi siamo ottimisti perchè il giocatore torni alla società proprietaria del cartellino. In ogni caso da oggi si allena con la squadra”.

