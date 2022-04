EX ROSSAZZURRI – Del Grosso: “Qualche lacrima mi è scesa. Esclusione Catania assurda e immeritata”

“Da ex mi è scesa qualche lacrima. Venire esclusi a 3 giornate dalle fine, è assurdo, non se lo meritano. Perché non si è fatto finire il campionato? Sarebbe stato più giusto farlo al termine del girone d’andata, la situazione era nota perché si è continuato a farli giocare? E’ una storia che non riguarda il Bari ma immaginate se avessero ancora dovuto incontrare il Catania con un primo posto in gioco, sarebbe successo il finimondo. Per chi si gioca i playoff e la retrocessione è falsato, due partite sono tantissime”. Parole rilasciate dall’ex terzino del Catania Alessandro Del Grosso, ai microfoni di tuttobari.com, in merito alla decisione di escludere la squadra rossazzurra dal campionato di Serie C.

