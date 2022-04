LUCA (Bacco srl): “Catania, ci ho provato ma evidentemente era troppo tardi. E’ la sconfitta di tutti”

Claudio Luca, noto imprenditore catanese e grande tifoso rossazzurro, si era detto pronto a garantire parte dei 35mila euro necessari per consentire al Catania di completare il campionato. Ma non è andata bene. Queste le sue parole via social: “C’ho provato ma ho fallito. Nonostante le garanzie raccolte in meno di una ora, evidentemente era troppo tardi e le procedure fallimentari seguono altre logiche. Volevo solo consentire al Catania una fine dignitosa, terminando il campionato. Non ci sono riuscito, questa è la sconfitta di tutti. Ora è solo il tempo di stare in silenzio. Forza Catania, Sempre!”.

