LUCA (Bacco srl): “Catania, garantiamo parte dei 35mila euro necessari”

Claudio Luca, noto imprenditore catanese e grande tifoso rossazzurro, garantisce parte dei 35mila euro necessari per consentire al Catania di completare il campionato. Queste le sue parole via social: “Stamattina, dagli uffici Bacco, abbiamo inviato una pec al Tribunale di Catania, nella quale garantiamo una parte dei 35.000€ che servono per far finire il campionato al nostro amato Calcio Catania. Nella speranza che anche altri soggetti (ex soci, sponsor o chiunque) possano colmare la residua parte. La Città, la Tifoseria, il Mister coi suoi ragazzi, meritano l’ultimo estremo gesto. Con la certezza ca me mugghieri (ca è fora) mi lascerà. Forza Catania!”.

