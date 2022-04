CATANIA: sponsor e squadra si sono attivati per tentare di salvare il campionato

Claudio Luca (Bacco srl) è solo uno dei componenti dell’imprenditoriale locale che si sono attivati in queste ore per mettere a disposizione della Curatela fallimentare la somma di 35mila euro che, in un primo momento, sembrava necessaria per la disputa di Catania-Latina. In realtà rappresenta la cifra mancante per consentire alla squadra di portare a termine il campionato.

Si sono aggiunti Angelo Maugeri (Ecogruppo Italia) e Antonio Raimondo (Raimondo Ceramiche), tra gli altri, a dare la propria disponibilità inviando una PEC ai curatori per sostenere le spese. Anche la squadra sta facendo la propria parte rinunciando ai compensi, dopo avere chiaramente esplicitato alla Curatela la volontà di disputare le rimanenti gare stagionali. Il Tribunale valuta la fattibilità delle operazioni ai fini dell’estensione dell’esercizio provvisorio. Si attende la decisione definitiva.

===>>> UFFICIALE: Catania, è finita. Il Tribunale comunica la cessazione dell’esercizio provvisorio

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***